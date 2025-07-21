"Падали куски крыши, дышать было нечем": киевляне о моменте попадания на метро "Лукьяновская"

Последствия атаки на Лукьяновку в Киеве. / © Associated Press

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В Киеве этой ночью Лукьяновка в очередной раз оказалась под ударом армии РФ. В шестой раз была атакована и получила повреждения станция метро "Лукьяновка". В результате взрывной волны метрополитен накрыло облако пыли.

Об этом сообщили очевидцы в комментарии "Радио Свобода" и "КИЕВ24".

В Сети появилось видео, на котором станция метро затянута пылью. Из-за взрывной волны возникло сильное опыление. Впрочем, говорят очевидцы, они испугались, что мог случиться прилет. Впрочем, менее чем за пол часа какой-то воздух улучшился.

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"На эскалаторе спускались (когда произошел взрыв - Ред.). Бежали в метро под "Шахедами". Не успели спуститься, начали падать куски крыши, пыль. Все было в пыли черной, дышать было нечем", - рассказала одна из прятавшихся в метро российских обстрелов.

Дата публикации 10:09, 21.07.25 Количество просмотров 68 Атака на Лукьяновку: людей в метро накрыло облако пыли

Напомним, в эту ночь армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

Из-за российских обстрелов была повреждена станция метро "Лукьяновская". Она временно останавливала свою работу. Поезда проезжали мимо без остановки. Впрочем, через несколько часов она заработала на вход и выход.