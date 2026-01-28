"Отжал" церковь на Киевщине: священник УПЦ МП присвоил храм стоимостью 6 млн грн (фото)

Настоятель храма переоформил церковь в собственный фонд / © СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили священника УПЦ Московского патриархата, незаконно переоформившего здание церкви в Киевской области в пользу созданного им благотворительного фонда. Стоимость недвижимости составляет около 6 млн грн.

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

«СБУ и Нацполиция разоблачили в Киевской области настоятеля храма УПЦ (МП), который „отжал“ здание церкви в пользу собственного благотворительного фонда», — отмечают там.

Речь идет о помещении религиозной общины Свято-Димитровского прихода в городе Бровары, принадлежащей Киевской епархии Православной Церкви Украины.

Фото ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

По данным следствия, в апреле 2024 года община приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины. Чтобы заблокировать этот процесс, настоятель храма вместе со своей супругой зарегистрировал благотворительную организацию.

Священник подделал протокол собрания, в котором отметил, что прихожане якобы дали согласие на передачу церковных помещений в дар созданному фонду. / © СБУ

В дальнейшем священнослужитель подделал протокол собрания, в котором указал, что прихожане якобы дали согласие на передачу церковных помещений в дар созданному фонду. Используя ложные документы, он пытался незаконно оформить право собственности на храм.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Священнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о наложении ареста на церковный комплекс для его дальнейшего возвращения в собственность ВТО.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее речь шла о расследовании нелегальной школы при Голосеевском монастыре УПЦ МП. Речь идет о Покровском Голосеевском мужском монастыре УПЦ МП в Голосеевском районе Киева.