- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
"Отжал" церковь на Киевщине: священник УПЦ МП присвоил храм стоимостью 6 млн грн (фото)
СБУ сообщила о разоблачении схемы незаконного переоформления храма в пользу благотворительного фонда.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили священника УПЦ Московского патриархата, незаконно переоформившего здание церкви в Киевской области в пользу созданного им благотворительного фонда. Стоимость недвижимости составляет около 6 млн грн.
Об этом сообщает ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.
«СБУ и Нацполиция разоблачили в Киевской области настоятеля храма УПЦ (МП), который „отжал“ здание церкви в пользу собственного благотворительного фонда», — отмечают там.
Речь идет о помещении религиозной общины Свято-Димитровского прихода в городе Бровары, принадлежащей Киевской епархии Православной Церкви Украины.
По данным следствия, в апреле 2024 года община приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины. Чтобы заблокировать этот процесс, настоятель храма вместе со своей супругой зарегистрировал благотворительную организацию.
В дальнейшем священнослужитель подделал протокол собрания, в котором указал, что прихожане якобы дали согласие на передачу церковных помещений в дар созданному фонду. Используя ложные документы, он пытался незаконно оформить право собственности на храм.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Священнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о наложении ареста на церковный комплекс для его дальнейшего возвращения в собственность ВТО.
Оперативные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, ранее речь шла о расследовании нелегальной школы при Голосеевском монастыре УПЦ МП. Речь идет о Покровском Голосеевском мужском монастыре УПЦ МП в Голосеевском районе Киева.