Отопление в Киеве: в КГГА сообщили количество домов без тепла и назвали сроки восстановления

В КГГА сообщили, когда восстановят тепло во всех домах Киева / © Associated Press

В Киеве без теплоснабжения по состоянию на 18 января остаются 36 жилых домов из почти 6000, подвергшихся перебоям после российской атаки 9 января.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева Дмитрий Науменко в эфире «Киев 24».

По словам Дмитрия Науменко, каждое здание находится под особым вниманием городских служб.

Каждый этот дом в зоне особого внимания. На каждом работают специалисты и аварийные бригады. Задача — до конца суток возобновить теплоснабжение во всех таких домах», — подчеркнул он.

В КГГА также отметили, что по домам, где отсутствие отопления точно идентифицировано, тепло планируется подать до завтрашнего утра.

Напомним, о графики отключений света в Киевской области сообщили в ДТЭК. А именно в Киевской области из-за критической ситуации в энергосистеме графики плановых отключений электроэнергии пока не внедряют.

Ситуация также затруднена морозами и перегрузкой электросетей.

Между тем, сегодня, 18 января, во всех областях Украины снова будут отключать свет. Однако, как сообщает «Укрэнерго», в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.