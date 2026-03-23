Отопительный сезон в Киеве завершают — когда стартует отключение

В Киеве с 24 марта отключают отопление

В Киеве от 24 марта официально завершается отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти, учитывая потепление и необходимость экономии энергоресурсов.

Об этом сообщили в КГГА.

Когда отлючат отопление в Киеве — дата

Отключение жилых домов начнется уже со вторника, 24 марта. Процесс будет проходить постепенно, поскольку система централизованного теплоснабжения требует поэтапной остановки.

В городской администрации объясняют, что решение связано с повышением температуры воздуха и прогнозом дальнейшего потепления. Кроме того, это позволит жильцам избежать лишних расходов на отопление.

Что будет с больницами и школами

Заведения социальной сферы — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать от тепла не одновременно. Для них предусмотрен индивидуальный подход: отопление будет прекращено по заявкам руководителей учреждений.

В случае необходимости тепло в таких заведениях может оставить дольше.

Городские власти отмечают, что завершение отопительного сезона поможет оптимизировать расходы энергоресурсов и уменьшить нагрузку на бюджет и потребителей.

Когда заканчивается отопительный сезон в Украине

Напомним, отопительный сезон 2025-2026 годов заканчивается и в Николаеве.

Ранее говорилось, что в Украине отопление будут выключать раньше обычного. Уже с 28 марта батареи в домах украинцев могут стать холодными из-за прекращения поставок газа для теплокоммунэнерго.