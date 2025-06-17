"Открываем дверь, а некуда выбегать": семья чудом выжила в разрушенном подъезде в Киеве

Удар по Киеву 17 июня

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Жители многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, целый подъезд которого уничтожила российская ракета, делятся эмоциями о пережитом.

С местными жителями пообщалось «Суспільне».

Оксана Сюрха рассказывает, что вместе с мужем Сергеем и 14-летней дочерью, они арендовали квартиру на восьмом этаже седьмого подъезда. Во время ракетного удара семья пряталась в углу квартиры за двумя толстыми стенами. Спастись самостоятельно они не могли, ведь до первого этажа обрушились остальные их квартиры и лестничная клетка.

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«После взрыва, когда мы стояли еще наверху и звонили во все возможные службы, мы кричали соседям, чтобы организоваться и вместе звать на помощь. Чтобы люди знали — мы здесь живы. Но никто не отзывался. Была тишина». — вспоминает Оксана.

Женщина насчитала около 10-12 взрывов.

«Когда они кончились, мы поднялись в квартиру. Потом увидели, что летит еще баллистика. Снова спустились, переждали, поднялись. В 3:40 дочь мне сказала: „Мама, еще немного — и все закончится, тревога длится до 5 утра обычно и все“. Но полетели снова „шахеды“. Мы спрятались в углу квартиры за двумя толстыми стенами, давай снова собираться в укрытие — и тут засвистела ракета. Вынесло все, что было. Вспышка, огонь, стекло посыпалось, поднялся запах пыли и бетона. Мы, в чем были, стали убегать. И вторая ракета. Выбегаем, открываем дверь — а некуда выбегать», — рассказывает она.

Женщина отмечает, что сначала спасатели не могли подняться из-за пожара, а затем объяснили, что не дотягивается кран.

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«Мой ребенок со мной прощался. Она говорила: „Мама, помни, что я тебя очень сильно люблю“. А все вокруг пылает, взрывается шифер, и мы сидим на восьмом этаже, откуда нет выхода. Либо мы упадем, либо сгорим, либо нас спасут», — делится пережитым жительница дома.

Почти седьмой подъезд, где проживала Оксана с семьей, лежит разрушенный. Женщина отмечает, что самое главное для нее — что они с семьей живы, а не под завалами.

Напомним, что, по данным ГСЧС, по этому адресу получили тела 11 человек. Всего в Киеве погибли 16 человек и 134 человека пострадали.