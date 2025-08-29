Открытие Нацмемориала на Киевщине: люди вышли на протесты, есть задержанные

Полиция в Мархаловке / © elle.rs

Несмотря на ряд судебных решений, запретивших строительство в Мархаловке Киевской области, 29 августа открыли Национальное военное мемориальное кладбище. Местные вышли на протест.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Военные и активисты неоднократно отмечали, что захоронения в выбранном месте, между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области, угрожает экологической катастрофой.

Часть крестьян уехала встретить первых лиц с плакатами и выразить мирный протест. По словам активиста, люди столкнулись с большим количеством силовиков.

«Очевидно, они получили команду паковать. Там стоит куча автозаков. И всех женщин, которые были там с плакатами, упаковали. Наш адвокат, уезжающий из Киева, заблокирован. Он стоит неподвижно с другими машинами в направлении Киева на Васильков. Движение остановлено, людей нейтрализовали, власти пошли ва-банк и преступным образом продолжают продавливать свою политику, совершенно не желая слышать людей», — поделился житель Мархаловки и председатель ОО «Мархаловка.Поддержка» Александр Давиденко.

Местная жительница Лидия рассказала, что ей удалось скрыться во время задержания.

Протесты активистов в Мархаловке / © elle.rs

«Мы ничего не делали такого, что может нарушать закон. Мы вышли с плакатами, встали вдоль дороги. Приехал лысый со своей командой. Подогнали автозак и начали всех грузить. Я убежала в лес, но меня догнали. Сказали, что я не буду идти на кладбище, где открытие, а вернусь домой. И меня отпустили. В общей сложности задержали 5 человек», — отметила активистка.

Александр Давыденко объяснил, что сегодняшняя ситуация является продолжением полуторагодовалой истории с незаконной застройкой в Мархаловском лесу, имеющем статус природоохранного.

«Несмотря на все законы и выигранные судебные решения, здесь продолжается уголовное преступление, а именно продолжают незаконно строить так называемое Национальное военное мемориальное кладбище, которое фактически лишено права распоряжения этой территорией», — сказал он.

Погребение воинов в этом месте чревато экологической катастрофой. С одной стороны происходит отравление вод трупным ядом, с другой — уничтожаются три реки.

«Верховный суд подтвердил решение предыдущих судов. И последний шестой апелляционный суд также отклонил апелляцию. Более того, на днях поступило сообщение, что отклонена кассация. То есть окончательно принятое решение о том, что это природоохранная территория, строить — и вообще совершать никаких действий, кроме природоохранных, — здесь нельзя. Но сегодня на все принятые судом решения осуществляется фактически свержение конституционного строя», — отметил активист.

Александр Давыденко рассказал, что на место происшествия приехало около полутысячи силовиков для обеспечения порядка. По его мнению, они охраняют первых лиц, приехавших открывать кладбище, не имеющее никакого права здесь располагаться.

«Первые лица совершают свержение конституционного строя. Несмотря на судебные решения, они продолжают то, что судом запрещено. Также отказывая гражданам в праве на свободное передвижение. Это рекреативная зона, природоохранная территория, граждане не просто имеют право передвигаться, а, видя преступление по уничтожению природоохранных объектов, они в соответствии с законами обязаны остановить это преступление», — подчеркнул он.

