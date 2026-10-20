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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Отключения света в Киеве: почему дом Кличко остается с электричеством

Дом в центре Киева, где проживает мэр, обходят графики отключений света.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Отключение света в Киеве: почему дом Кличко обходят блекауты

Отключение света в Киеве: почему дом Кличко обходят блекауты / © ТСН

Дом, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, оказался в центре скандала из-за отключения света в столице. Как выяснилось, в здании по улице Богдана Хмельницкого, где уже много лет живет глава города, электроэнергию не выключают вообще.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ответ компании «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики: дом невозможно отсоединить

В ДТЭК объяснили, что здание по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 30/10 заживлен от одной линии с объектом критической инфраструктуры. Вместе с этим домом без применения графиков отключений остаются еще десять соседних жилых построек.

«Дом по адресу г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 30/10 вместе с другими десятью жилыми домами подключен по схеме электропитания к объекту критической инфраструктуры. Список объектов критической инфраструктуры ДТЭК Киевские электросети получает от КГВА. В рамках схемы подключения жилые дома являются сопутствующими нагрузками указанного объекта, поэтому соответственно не могут быть отключены отдельно от него при применении графиков отключений», — сообщили в ДТЭК.

Что говорят в КГГА и КМВА

Журналисты ТСН.ua обратились за разъяснениями в городские структуры, однако четкого ответа о формировании перечней таких домов не получили. В ДТЭК на наш дополнительный запрос пока тоже не ответили.

«Опровержение этой информации мы не готовим», — сообщили ТСН.ua в КГГА.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) не смогли подтвердить, действительно ли принимали перечень не подлежащих обесточению жилых домов.

Там порекомендовали обратиться в профильный департамент КГГА по конкретному адресу, поскольку сам список закрыт.

«Они владеют всей информацией об объектах, включенных в перечень. Комиссия, действующая для включения таких объектов в перечень критичности, проходит под председательством профильного заместителя председателя КГГА», — посоветовали в КГВА.

В пресс-службе заместителя главы КГГА не нашли времени, чтобы прокомментировать ситуацию и дать ответ, который волнует тысячи киевлян, которые часами сидят по городу без света из-за отключения.

Ранее премьер-министр Корецкий заявил, что власти Киева могли лучше подготовиться к зиме.

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