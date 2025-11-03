- Дата публикации
- Киев
- 170
- 1 мин
Отключение света в Киеве: проверьте график на 4 ноября
Графики отключений света на 4 ноября уже известны. Энергетики предоставили актуальную информацию.
Энергетики обновили графики отключения света на 4 ноября.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
В столице будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.
«В случае любых изменений или обновлений „ДТЭК Киевские электросети“ будет оперативно сообщать об этом на своих официальных страницах», — добавили энергетики.
Ранее специалисты объяснили, почему техника может сгореть во время отключений света и рассказали, как это предотвратить.
В частности, электричества советуют устанавливать реле напряжения — собственно стабилизатор напряжения.