Отключение света в Киеве: проверьте график на 4 ноября

Энергетики обновили графики отключения света на 4 ноября.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В столице будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

«В случае любых изменений или обновлений „ДТЭК Киевские электросети“ будет оперативно сообщать об этом на своих официальных страницах», — добавили энергетики.

графики отключений света на 4 ноября / © ДТЕК

Ранее специалисты объяснили, почему техника может сгореть во время отключений света и рассказали, как это предотвратить.

В частности, электричества советуют устанавливать реле напряжения — собственно стабилизатор напряжения.