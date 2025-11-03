ТСН в социальных сетях

Киев
170
1 мин

Отключение света в Киеве: проверьте график на 4 ноября

Графики отключений света на 4 ноября уже известны. Энергетики предоставили актуальную информацию.

Вера Хмельницкая
Отключение света в Киеве: проверьте график на 4 ноября

Энергетики обнародовали графики отключений света в Киеве на 4 ноября / © ТСН.ua

Энергетики обновили графики отключения света на 4 ноября.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В столице будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

«В случае любых изменений или обновлений „ДТЭК Киевские электросети“ будет оперативно сообщать об этом на своих официальных страницах», — добавили энергетики.

графики отключений света на 4 ноября / © ДТЕК

графики отключений света на 4 ноября / © ДТЕК

Ранее специалисты объяснили, почему техника может сгореть во время отключений света и рассказали, как это предотвратить.

графики отключений света на 4 ноября / © ДТЕК

графики отключений света на 4 ноября / © ДТЕК

В частности, электричества советуют устанавливать реле напряжения — собственно стабилизатор напряжения.

