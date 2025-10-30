Отключение света в Киеве: какие графики действуют

Отключение света / © ТСН

Реклама

Киев переходит к стабилизационным графикам отключений. Ответную команду дало «Укрэнерго».

Об этом пишет ДТЭК.

«Киев: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — говорится в сообщении.

Реклама

Отключение света Киев 30 октября / © ДТЕК

Отключение света Киев 30 октября / © ДТЕК

В случае смен киевлян будут оперативно информировать в телеграмм-канале.

Ранее в Киеве и области были применены экстренные отключения. Это произошло из-за массированного обстрела.

Напомним, в ночь на 30 октября в Киеве было громко — город атаковали российские БпЛА. Они прозвучали в 01:30.

Воздушные силы информировали о группе ударных дронов вблизи столицы Украины.

Реклама

Как детализировали в Киевский МВА, Силы ПВО работали по враждебным целям.