Отключение света в Киеве: какие графики действуют
Из-за массированной атаки РФ в Киеве были применены экстренные отключения. В настоящее время столица переходит к стабилизационным графикам.
Киев переходит к стабилизационным графикам отключений. Ответную команду дало «Укрэнерго».
Об этом пишет ДТЭК.
«Киев: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — говорится в сообщении.
В случае смен киевлян будут оперативно информировать в телеграмм-канале.
Ранее в Киеве и области были применены экстренные отключения. Это произошло из-за массированного обстрела.
Напомним, в ночь на 30 октября в Киеве было громко — город атаковали российские БпЛА. Они прозвучали в 01:30.
Воздушные силы информировали о группе ударных дронов вблизи столицы Украины.
Как детализировали в Киевский МВА, Силы ПВО работали по враждебным целям.