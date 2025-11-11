Отключение света в Киеве: какие графики будут действовать 11 ноября

Отключение света / © ТСН

Реклама

В Киеве произошли изменения в графиках отключений электроэнергии на 11 ноября. Они будут действовать с 00:00 до 23:59.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какие графики будут действовать

Группа 1 1.1 - 05:30-09:30, 16:00-20:00 1.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00

Реклама

Группа 2 2.1 - 05:30-09:30, 16:00-20:00 2.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00

Группа 3 3.1 – 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30 3.2 – 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Группа 4 4.1 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30 4.2 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Группа 5 5.1 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00 5.2 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00

Реклама

Группа 6 6.1 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00 6.2 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию — это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений», — говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупреждали, что из-за атак РФ большинство регионов 11 ноября будут без света.

Речь шла о том, что будут действовать:

Реклама

графики почасовых отключений: от 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очереди.

графики ограничения мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.