- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света в Киеве и Киевской области: графики обновили
Энергетики обновили графики ограничений на вторник, 25 ноября.
Ситуация в сети после ударов РФ остается непростой. Так, обнародовали новые графики отключений света в Киеве и Киевской области на 25 ноября.
Об этом сообщает ДТЭК .
Как отмечается, появились обновленные графики отключения света в Киеве и в Киевской области.
Также обновили графики отключений света в Киевской области.
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.
Напомним, после атаки РФ на Левом берегу Киева возникла серьезная перегрузка сетей.
Поэтому там действуют экстренные отключения. Без графики, чтобы удержать систему от аварии. На правом берегу ситуация более стабильная — там по-прежнему работают графики», — говорится в сообщении.