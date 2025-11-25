ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Отключение света в Киеве и Киевской области: графики обновили

Энергетики обновили графики ограничений на вторник, 25 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Ситуация в сети после ударов РФ остается непростой. Так, обнародовали новые графики отключений света в Киеве и Киевской области на 25 ноября.

Об этом сообщает ДТЭК .

Как отмечается, появились обновленные графики отключения света в Киеве и в Киевской области.

Свет Киев 25 ноября

Свет Киев 25 ноября

Свет Киев 25 ноября

Свет Киев 25 ноября

Также обновили графики отключений света в Киевской области.

Свет Киевщина 25 ноября

Свет Киевщина 25 ноября

Свет Киевщина 25 ноября

Свет Киевщина 25 ноября

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Напомним, после атаки РФ на Левом берегу Киева возникла серьезная перегрузка сетей.

Поэтому там действуют экстренные отключения. Без графики, чтобы удержать систему от аварии. На правом берегу ситуация более стабильная — там по-прежнему работают графики», — говорится в сообщении.

Следующая публикация

