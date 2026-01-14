Отключение света и тепла в Киеве: когда улучшится ситуация и ждать ли дефицита топлива

Какая ситуация со светом и теплом сложилась в Киеве 14 января

Энергетическая ситуация в Киеве и области остается критической: из-за последствий массированных обстрелов и сильных морозов около полутысячи домов пятые сутки подряд живут без тепла.

Пока в части Киевской области энергетикам удается стабилизировать ситуацию, столица продолжает работать в режиме экстренных отключений.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Киеве и области по состоянию на вечер 14 января.

Ситуация со светом и теплом в Киеве и области 14 января

В Киеве и области 14 января действуют аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщают, из-за критического состояния энергосистемы режим подачи света является нестабильным: примерно три часа в день с электричеством и до десяти часов — без. Время включения может меняться из-за перегрузки сетей и погодных факторов.

В то же время там сообщают, что в Бучанском районе удалось стабилизировать ситуацию. Там отменили экстренные отключения света, зато ввели плановые графики.

Выключение света / © Associated Press

В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения. Так в ведомстве отмечают, что в области зафиксированы точечные аварии из-за непогоды.

«Бригады ДТЭК круглосуточно работают в области, чтобы преодолеть последствия обстрелов и сильной непогоды», — отмечают в ДТЭК.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что ситуация с энергоснабжением и отоплением в столице остается критической. По его словам, это самый масштабный кризис за четыре года войны.

Он сообщил, что после массированной атаки 9 января коммунальщикам удалось вернуть тепло в большинство из 6 тысяч пострадавших домов. Сейчас без отопления остаются около 400 многоэтажек, преимущественно на левом берегу.

Мэр заверил, что ремонты продолжаются круглосуточно, и части жителей обещают дать тепло уже до конца дня.

Между тем в Киевской городской государственной администрации уверяют, что в столице нет массовых случаев «оттаивания» домов, передает «Hromadske». Там отмечают, что фиксируются единичные случаи, например, на лестничных площадках в домах.

Чего ждать жителям Киева: когда электричества станет больше

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с графиками отключения света в Киеве может улучшиться 15 января при условии отсутствия новых атак.

По ее словам, сейчас на правобережной части столицы действуют графики 5/5 часов, на Левобережье — 3-4 часа света и 9-10 часов отключений. После пересмотра графиков высвободили 1 ГВт мощности, что дало две дополнительные очереди.

Свириденко отметила, что правительство обеспечивает критические объекты генераторами, кроме того в ближайшие дни состоится международное заседание «энергетического Рамштайн».

Министр энергетики заявил о полной неготовности Киева к длительным отключениям

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Харьков подготовился к обстрелам и отключениям света значительно лучше Киева.

По его словам, власти Харькова заранее установили передвижные котельные и наладили собственную сеть производства электричества. Столица же оказалась совсем не готова к таким вызовам, поэтому теперь в Киеве приходится срочно спасать ситуацию с помощью чрезвычайных мер.

«Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределена. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры», — заявил Шмыгаль.

Что известно о работе супермаркетов в Киеве

Супермаркеты Киева работают в обычном режиме, несмотря на проблемы со светом, сообщает премьер Украины Юлия Свириденко. Она опровергла слухи о массовом закрытии магазинов и заверила, что продуктовые ритейл-сети используют генераторы, а город постоянно на связи с бизнесом.

В городской власти отметили, что находятся в постоянном контакте с продуктовыми сетями и другими представителями бизнеса. Город готов собирать информацию о дополнительных потребностях ритейла и бизнес-сообществ и, по возможности, обеспечивать их соответствующими генераторами.

Супермаркет / фото иллюстративное / © pixabay.com

Будут ли в столице проблемы с топливом

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заверил, что дефицита горючего в Киеве не будет.

По его словам, в отличие от 2022 года, сейчас логистика полностью отлажена, а бензин и дизель доставляют различными проверенными маршрутами.

Кроме того, заправки имеют собственные генераторы, поэтому смогут работать даже без света. Власти отмечают, что поводов для паники или ажиотажа на АЗС нет, поскольку ситуация под контролем.

Эксперты прогнозируют жесткие графики отключения света

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что из-за сильных морозов и повреждения объектов генерации жесткие отключения света в Киеве продлятся как минимум до конца недели. Сейчас столица может обеспечить себя собственным электричеством лишь на 20%, а передать энергию с АЭС мешают разрушенные сети.

По его словам, особенно сложные условия ожидают жителей высоток (выше 9-го этажа), поскольку город продолжает работать по временным аварийным схемам.

В то же время в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Киев является ключевой целью российских атак.

«Они хотят исключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев «погаснет» — они считают это своей огромной победой», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас враг все чаще бьет не по самому Киеву, а по Киевской области, пытаясь вывести из строя высоковольтные линии электропередач, которые питают столицу.

