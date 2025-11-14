Отключение света и проблемы с теплом в Киеве: детали от Кличко

Отключения света и тепла / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

После атаки на Киев 14 ноября уже устранили локальные аварийные отключения света. В то же время в двух районах столицы есть перебои с отоплением.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Со ссылкой на энергетиком Кличко отметил, что сейчас в Киеве действуют плановые графики отключений света. Локальные аварийные отключения электроэнергии, возникшие из-за атаки, уже устранили.

«Перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района. Коммунальщики работают, чтобы вернуть тепло», — проинформировал городской голова.

В то же время перебои с водоснабжением не фиксируются.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские захватчики обстреляли Киев ракетами и атаковали дронами. В девяти районах столицы зафиксированы последствия вражеской атаки: произошли попадания в жилые многоэтажки, возникли пожары и разрушения. Спасатели ищут пострадавших под завалами зданий.

По последним данным, жертвами атаки на Киев стали четыре человека. Еще 27 человек пострадали: среди них оказались беременная и дети.

Кличко ранее информировал о повреждении участка тепловых сетей из-за атаки и отсутствии отопления в части жилых домов.