Отключение света и проблемы с теплом в Киеве: детали от Кличко
Киев постепенно оправляется от атаки: аварийные отключения света отменены, но действуют плановые графики.
После атаки на Киев 14 ноября уже устранили локальные аварийные отключения света. В то же время в двух районах столицы есть перебои с отоплением.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Со ссылкой на энергетиком Кличко отметил, что сейчас в Киеве действуют плановые графики отключений света. Локальные аварийные отключения электроэнергии, возникшие из-за атаки, уже устранили.
«Перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района. Коммунальщики работают, чтобы вернуть тепло», — проинформировал городской голова.
В то же время перебои с водоснабжением не фиксируются.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские захватчики обстреляли Киев ракетами и атаковали дронами. В девяти районах столицы зафиксированы последствия вражеской атаки: произошли попадания в жилые многоэтажки, возникли пожары и разрушения. Спасатели ищут пострадавших под завалами зданий.
По последним данным, жертвами атаки на Киев стали четыре человека. Еще 27 человек пострадали: среди них оказались беременная и дети.
Кличко ранее информировал о повреждении участка тепловых сетей из-за атаки и отсутствии отопления в части жилых домов.