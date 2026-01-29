Отключение света 30 января в Киеве: ДТЭК ввел временные графики

Временные графики электроснабжения в Киеве / © www.freepik.com/free-photo

В Киеве обнародовали графики электроснабжения на завтрашний день. Несмотря на существенный дефицит электроэнергии в столице, энергетикам удалось ввести временный режим отключений, чтобы жители могли ориентироваться в планировании своего времени.

Специалисты ДТЭК сообщили об этом 29 января.

Они отмечают, что работают в усиленном режиме и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Обновленные графики уже доступны в чат-боте компании и на официальном сайте. В то же время из-за высокой нагрузки на веб-ресурс возможны кратковременные задержки с отображением информации до нескольких минут.

Что такое временные, как они отличаются от плановых

Ситуация в энергосистеме Киева остается очень сложной. Из-за ожидаемых морозов и риска новых ракетно-дроновых атак город может вернуться к экстренным отключениям электроэнергии.

В этот период для киевлян введены временные графики отключений, которые отличаются от привычных плановых. В отличие от плановых графиков временные устанавливаются динамически и могут корректироваться ежедневно в зависимости от фактической нагрузки на сеть и развития ситуации. Они призваны дать возможность планировать свой день, даже в нестабильных условиях, и не гарантируют постоянного дежурства, как в обычных плановых графиках.

В первые несколько дней работы временных графиков возможны неточности во времени отключений из-за оперативной корректировки.

В случае стабилизации энергосистемы Киев вернется к привычным плановым графикам, где дежурство отключений будет предсказуемым и стало распределенным.

Энергетики подчеркивают, что временные графики — это не новый стандарт, а вынужденный инструмент для сохранения максимальной безопасности и комфорта жителей во время сложной энергетической ситуации.

Напомним, ДТЭК и облэнерго также обнародовали графики почасовых отключений света на пятницу, 30 января, для всех регионов Украины.