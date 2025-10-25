- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 26 октября на Киевщине: когда будут выключать электричество (графики)
Компания ДТЭК опубликовала график отключений электроэнергии для всех очередей в Киевской области на воскресенье, 26 октября.
Завтра, 26 октября, в Киевской области снова будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений.
Стабилизационные отключения
1.1 Очередь
Свет будет весь день
1.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 11:30 до 15:00
2.1 Очередь
Свет будет весь день
2.2 Очередь
Свет будет весь день
3.1 Очередь
Свет будет весь день
3.2 Очередь
Свет будет весь день
4.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 15:00 до 18:30
4.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 14:30 до 18:30
5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 09:00 до 11:30
5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 12:00
6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 18:00 до 22:00
6.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 18:00 до 22:00
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что завтра, 26 октября, графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 09:00 до 22:00.