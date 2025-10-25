ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 26 октября на Киевщине: когда будут выключать электричество (графики)

Компания ДТЭК опубликовала график отключений электроэнергии для всех очередей в Киевской области на воскресенье, 26 октября.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Киевской области 26 октября

Отключение света в Киевской области 26 октября / © pixabay.com

Завтра, 26 октября, в Киевской области снова будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений.

Стабилизационные отключения

1.1 Очередь

  • Свет будет весь день

1.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 11:30 до 15:00

2.1 Очередь

  • Свет будет весь день

2.2 Очередь

  • Свет будет весь день

3.1 Очередь

  • Свет будет весь день

3.2 Очередь

  • Свет будет весь день

/ © ДТЕК

© ДТЕК

4.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 15:00 до 18:30

4.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 14:30 до 18:30

5.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 09:00 до 11:30

5.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 12:00

6.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 18:00 до 22:00

6.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 18:00 до 22:00

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что завтра, 26 октября, графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 09:00 до 22:00.

Дата публикации
Количество просмотров
286
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie