Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 24 октября на Киевщине: когда не будет электричества (графики)

Компания ДТЭК опубликовала обновленный график отключений электроэнергии для всех очередей в Киевской области на завтра, 24 октября.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Киевской области 24 октября

Отключение света в Киевской области 24 октября / © УНИАН

Завтра, 24 октября, в Киевской области снова будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений для киевлян.

Стабилизационные отключения

1.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 09:00 до 11:00

  • с 17:00 до 21:00

1.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 09:00 до 11:00

  • с 17:00 до 22:00

2.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 10:30

  • с 17:00 до 21:00

2.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 10:30

  • с 17:00 до 21:00

3.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 14:00

  • с 20:30 до 23:00

3.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 14:00

  • с 20:30 до 23:00

© ДТЕК

4.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 14:00

  • с 20:30 до 23:00

4.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 13:30 до 17:30

  • с 20:30 до 23:00

5.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 13:30 до 17:30

5.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 09:00

  • с 13:30 до 17:30

6.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 10:30

  • с 15:00 до 17:30

6.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 18:00 до 21:00

© ДТЕК

Ранее в «Укрэнерго» предупредили, что завтра, 24 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

