- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 24 октября на Киевщине: когда не будет электричества (графики)
Компания ДТЭК опубликовала обновленный график отключений электроэнергии для всех очередей в Киевской области на завтра, 24 октября.
Завтра, 24 октября, в Киевской области снова будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений для киевлян.
Стабилизационные отключения
1.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 09:00 до 11:00
с 17:00 до 21:00
1.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 09:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
2.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 10:30
с 17:00 до 21:00
2.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 10:30
с 17:00 до 21:00
3.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
3.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
4.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
4.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 13:30 до 17:30
с 20:30 до 23:00
5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 13:30 до 17:30
5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 09:00
с 13:30 до 17:30
6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 10:30
с 15:00 до 17:30
6.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 18:00 до 21:00
Ранее в «Укрэнерго» предупредили, что завтра, 24 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.