Отключение света 23 октября в Киеве: где и когда будут выключать электрику (графики)
Компания ДТЭК опубликовала график отключений электроэнергии для всех очередей в Киеве на завтра, 23 октября.
Завтра, 23 октября, в Киеве снова будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений для киевлян.
Стабилизационные отключения
1.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00
1.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
С 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00
2.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00
2.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00
3.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 13:00 до 21:00
3.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 13:00 до 21:00
4.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 17:00 до 21:00
4.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 17:00 до 21:00
5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 14:00
5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 14:00
6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
6.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
Напомним, в ДТЭК также дали график отключения света жителям Киевщины.