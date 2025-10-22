ТСН в социальных сетях

Отключение света 23 октября в Киеве: где и когда будут выключать электрику (графики)

Компания ДТЭК опубликовала график отключений электроэнергии для всех очередей в Киеве на завтра, 23 октября.

Отключение света в Киеве 23 октября

Отключение света в Киеве 23 октября / © УНИАН

Завтра, 23 октября, в Киеве снова будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК и опубликовали график отключений для киевлян.

Стабилизационные отключения

1.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 09:00 до 18:00

  • с 21:00 до 23:00

1.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • С 09:00 до 18:00

  • с 21:00 до 23:00

2.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 18:00

  • с 20:00 до 23:00

2.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 10:00 до 18:00

  • с 20:00 до 23:00

3.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 13:00 до 21:00

3.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 13:00 до 21:00

/ © ДТЕК

4.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 17:00 до 21:00

4.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 17:00 до 21:00

5.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 14:00

5.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 14:00

6.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 11:00

  • с 17:00 до 22:00

6.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

  • с 07:00 до 11:00

  • с 17:00 до 22:00

/ © ДТЕК

Напомним, в ДТЭК также дали график отключения света жителям Киевщины.

