Отключение горячей воды в Киеве: в КГГА дали неутешительный прогноз, когда она появится

В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов введены временные ограничения на подачу горячей воды в части жилых домов для приоритетного восстановления теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Telegram.

В столичной администрации объяснили, что город сейчас вынужден работать в условиях жесткого дефицита мощностей и принимать экстренные противоаварийные меры. Чтобы вернуть отопление в дома, где оно исчезло в результате атак, тепловую энергию, которая обычно используется для подогрева воды, перенаправляют на нужды системы централизованного отопления.

Технические специалисты отмечают, что в условиях низких температур повторный запуск тепловых сетей является чрезвычайно сложным процессом с технологической точки зрения. Ситуация осложняется тем, что в некоторых микрорайонах, в частности в Деснянском районе, энергетики вынуждены перезапускать систему уже в третий раз.

В КГГА подчеркивают, что ограничения горячего водоснабжения не являются общегородскими и касаются исключительно тех домов, где это необходимо для восстановления подачи тепла. Такой шаг является временной и вынужденной мерой, направленной на ликвидацию последствий ударов по инфраструктуре и стабилизацию общей работы энергосистемы столицы.

«Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз — как в части жилого фонда Деснянского района», говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что столица третий раз за месяц пытается запустить отопление после ударов баллистикой, пока тысячи домов остаются в холоде.