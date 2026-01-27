- Дата публикации
-
Отключение горячей воды в Киеве: в КГГА дали неутешительный прогноз, когда она появится
В КГГА объяснили, почему в части домов Киева ограничили горячее водоснабжение.
В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов введены временные ограничения на подачу горячей воды в части жилых домов для приоритетного восстановления теплоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В столичной администрации объяснили, что город сейчас вынужден работать в условиях жесткого дефицита мощностей и принимать экстренные противоаварийные меры. Чтобы вернуть отопление в дома, где оно исчезло в результате атак, тепловую энергию, которая обычно используется для подогрева воды, перенаправляют на нужды системы централизованного отопления.
Технические специалисты отмечают, что в условиях низких температур повторный запуск тепловых сетей является чрезвычайно сложным процессом с технологической точки зрения. Ситуация осложняется тем, что в некоторых микрорайонах, в частности в Деснянском районе, энергетики вынуждены перезапускать систему уже в третий раз.
В КГГА подчеркивают, что ограничения горячего водоснабжения не являются общегородскими и касаются исключительно тех домов, где это необходимо для восстановления подачи тепла. Такой шаг является временной и вынужденной мерой, направленной на ликвидацию последствий ударов по инфраструктуре и стабилизацию общей работы энергосистемы столицы.
«Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз — как в части жилого фонда Деснянского района», говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что столица третий раз за месяц пытается запустить отопление после ударов баллистикой, пока тысячи домов остаются в холоде.