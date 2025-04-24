От дома ничего не осталось, под завалами ищут людей: власти о последствиях удара по Киеву

Последствия ракетного удара по Киеву / © Associated Press

Реклама

В Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.

Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире "КИЕВ24".

"Это старый дом, который строился еще в конце Второй мировой войны. Он полностью кирпичный, с деревянными перекрытиями. К сожалению, от него ничего не осталось. Есть факт попадания в это здание", - подчеркнул чиновник.

Реклама

По утрам спасатели до сих пор разбирают завалы. Там могут быть еще люди.

Как сообщалось, российские войска ударили по Киевщине этой ночью. В результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

Дата публикации 09:36, 24.04.25 Количество просмотров 108 Киев пережил массированную атаку: возле метро Лукьяновка снова побили МакДоналдс