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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2164
Время на прочтение
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От дома ничего не осталось, под завалами ищут людей: власти о последствиях удара по Киеву

Под завалами ищут людей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия ракетного удара по Киеву

Последствия ракетного удара по Киеву / © Associated Press

В Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.

Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире "КИЕВ24".

"Это старый дом, который строился еще в конце Второй мировой войны. Он полностью кирпичный, с деревянными перекрытиями. К сожалению, от него ничего не осталось. Есть факт попадания в это здание", - подчеркнул чиновник.

По утрам спасатели до сих пор разбирают завалы. Там могут быть еще люди.

Как сообщалось, российские войска ударили по Киевщине этой ночью. В результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

Дата публикации
Количество просмотров
2164
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