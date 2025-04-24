- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2164
- Время на прочтение
- 1 мин
От дома ничего не осталось, под завалами ищут людей: власти о последствиях удара по Киеву
Под завалами ищут людей.
В Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.
Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире "КИЕВ24".
"Это старый дом, который строился еще в конце Второй мировой войны. Он полностью кирпичный, с деревянными перекрытиями. К сожалению, от него ничего не осталось. Есть факт попадания в это здание", - подчеркнул чиновник.
По утрам спасатели до сих пор разбирают завалы. Там могут быть еще люди.
Как сообщалось, российские войска ударили по Киевщине этой ночью. В результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.