Львята, оставленные в ветеринарной клинике / © ТСН

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Зоозащитники привыкли, что в ветеринарные клиники приносят брошенных или раненых животных, которым нужна помощь. Однако на этот раз среди необычных пациентов оказались двое крошечных львят, которым было всего несколько дней от рождения. Их привезли в клинику, ссылаясь на Центр спасения диких животных, однако его основательница Наталья Попова даже не знала о появлении новых подопечных.

Как львята оказались у ветеринаров, в каком состоянии они находятся сейчас и где будут жить после реабилитации — рассказывает корреспондент ТСН.ua Дмитрий Фурдак.

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В Центре спасения диких животных рассказывают, что уже привыкли к ситуациям, когда неравнодушные люди приносят в ветеринарную клинику Инны Васильковской раненых ежиков, белочек и птиц, а их лечение оформляют на средства Центра. Однако на этот раз неожиданностью стали двое новорожденных львят.

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О необычных пациентах основательница Центра Наталья Попова узнала случайно — ей позвонила ветеринар и сообщила, что животных уже можно забирать из стационара.

«Обычно Инна звонит и говорит: таких-то животных пролечили, можно забирать. Зачем платить за стационар, если некоторые уколы я могу сделать сама? А тут вдруг звонок: „Можешь забирать львов“. Я думаю: каких львов? Сначала вообще подумала, что речь идет о взрослых животных. Честно говоря, не сразу поняла, о чем идет речь», — вспоминает Наталья Попова в комментарии ТСН.ua.

Как выяснилось, неизвестные привезли детенышей в клинику за два дня до этого. Кто именно оставил их медикам, при каких обстоятельствах это произошло и чем кормили львят до попадания к ветеринарам, до сих пор неизвестно.

В каком состоянии находятся новорожденные львята

На момент попадания к врачам детенышам было всего несколько дней. Их состояние было тяжелым: у малышей возник сильный запор, причиной которого могли стать проблемы с кормлением или отсутствие материнского ухода. В природе львица вылизывает детенышей, стимулируя работу их пищеварительной системы. Без такой помощи новорожденные могли не выжить.

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Ветеринар Инна Васильковская вовремя оказала львятам необходимую помощь и стабилизировала их состояние. Сейчас детенышам еще нет двух недель, и они уже находятся под круглосуточной опекой Центра спасения диких животных.

По предварительным данным, оба львенка — мальчики. Сейчас они чувствуют себя гораздо лучше, хотя один из братьев остается слабее другого.

«Они, конечно, разные: один более спокойный, другой — более живой. Но тот, что ведет себя спокойнее, имеет худшее состояние здоровья, поэтому пока нельзя говорить, что это особенности характера. Сначала нужно привести обоих в нормальное состояние, и тогда уже будет понятно», — объясняет Наталья Попова.

Имен малышам пока не дали. Зоозащитница признается, что очень переживает за их жизнь и обычно рассказывает о новых подопечных публично, только когда им уже ничего не угрожает.

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© ТСН

Куда перевезут львят и почему их не отдадут в частные руки

В Центре спасения диких животных отмечают: они не отказывают в помощи животным, однако о таких случаях просят сообщать заранее. Новорожденные львята нуждаются в специальном вскармливании, круглосуточном надзоре и значительных расходах. Это особенно сложно сейчас, ведь, как сообщают на странице Центра в Facebook, заведение испытывает серьезные финансовые затруднения.

В то же время, желающим приютить маленьких хищников сразу дают четкий ответ: в частные руки их не отдадут.

«Забрать их в частные руки невозможно. Мы передаем животных только в серьезные международные фонды, которые занимаются спасением и реабилитацией. Для меня важно не просто спасти, „похайповать“, а чтобы у животного дальше было хорошее будущее», — отмечает Наталья Попова.

По прогнозам специалистов, примерно через полгода львята подрастут и будут готовы к безопасной транспортировке. Тогда для них будут искать реабилитационный центр или зоопарк за рубежом, где они смогут жить в условиях, максимально приближенных к природным.

Напомним, это не первый случай, когда дикие животные оказываются в центре необычных событий. Так, в октябре в Николаевском зоопарке сбежала 4,5-месячная амурская тигрица. Она смогла пролезть между металлическими прутьями ограждения на четвертый день после переезда в новый вольер. Исчезновение животного заметили утром 25 октября, после чего работники зоопарка начали масштабные поиски. К ним привлекли около 40 человек, в том числе охотника с собаками.

Тигрицу удалось найти только вечером с помощью тепловизионной камеры — она находилась у вольера дальневосточного леопарда. Животное обездвижили специальным препаратом и вернули в зоопарк. После инцидента там пообещали отремонтировать ограждение, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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