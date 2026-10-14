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Останется ли Киев без воды и канализации зимой: что грозит жителям во время длительных блекаутов
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усугубляют угрозу длительных блекаутов зимой. Отсутствие электроэнергии может повлиять не только на освещение и отопление, но и работу критически важных коммунальных систем. Угрожает ли Киеву прекращение водоснабжения, могут ли жители остаться без канализации и насколько столица готова к худшим сценариям? Что произойдет с Бортницкой станцией аэрации при масштабном обесточении и как подготовиться к возможным перебоям.
Работа водопроводной и канализационной инфраструктуры напрямую зависит от электроэнергии. Насосы обеспечивают забор и транспортировку воды, поддерживают необходимое давление в сетях, а также перекачивают сточные воды там, где они не могут двигаться самотеком. Поэтому повреждение энергообъектов в результате российских атак создает дополнительные риски для коммунальных систем.
Как сообщает «Телеграф» , специалисты рассматривают разные варианты развития событий — от временного снижения давления до ограничения водоснабжения по графику. В то же время, они призывают различать локальные аварии и полный коллапс коммунальной инфраструктуры столицы.
Могут воду подавать только несколько часов в сутки
Директор ассоциации «Укрводоканалекология» Александр Шкинь предупредил , что в случае продолжительных масштабных обесточений некоторые населенные пункты могут перейти на почасовую подачу воды.
По одному из неблагоприятных сценариев, жители будут получать воду примерно раз в сутки в течение нескольких часов. Причина состоит в ограниченных возможностях резервного электропитания. Даже если насосные станции оборудованы генераторами, для их непрерывной работы требуются значительные запасы топлива, регулярное техническое обслуживание и исправное оборудование.
Однако такой прогноз не означает, что одинаковые графики будут введены по всей Украине. Ситуация будет зависеть от состояния местной сети, мощности водоканала, наличия резервных источников питания и масштаба повреждений.
В отношении Киева вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира отметил, что жесткие ограничения водоснабжения наиболее вероятны в условиях почти полного блекаута. Если электроэнергия будет поступать хотя бы в течение 4-8 часов в сутки, критически важные объекты водоснабжения, по его оценке, будут иметь приоритет при восстановлении питания.
В то же время, отдельные районы могут остаться без воды даже тогда, когда электричество в других частях города есть. Например, если повреждена подстанция, от которой питается конкретная насосная станция.
Почему на верхних этажах вода может исчезнуть первой
При перебоях с электроснабжением жители многоэтажек оказываются в разных условиях.
Для подачи воды на значительную высоту требуется достаточное давление в сети. Во многих домах его дополнительно поддерживают повышающие насосы.
Если давление в городском водопроводе снижается или внутридомовые насосы остаются без электричества, вода может перестать поступать в квартиры на верхних этажах. При этом жильцы нижних этажей иногда еще будут иметь водоснабжение, хотя и с более слабым напором.
Важно, что резервное питание городской насосной станции не гарантирует работу оборудования внутри жилого дома. Поэтому жильцам многоэтажек следует заранее выяснить у ОСМД или управляющего, могут ли домовые насосы работать во время отключений.
Хватит ли Киеву генераторов для работы водопровода и канализации
В Киеве установлены резервные источники электропитания для части объектов водоснабжения и водоотведения. По данным Киевводоканала, общая мощность генераторов на малых и средних объектах составляет около 27 МВт. Также до конца 2026 года планировалось запустить еще около 40 МВт резервных мощностей для наиболее важных и энергоемких объектов.
Однако с реализацией части проектов возникает вопрос о сроках. Как выяснили журналисты проекта "Наши деньги", в сентябре 2026 года "Киевводоканал" заключил договоры на обустройство резервного электропитания для 13 водопроводных и канализационных объектов в разных районах столицы. В то же время, согласно условиям договоров, завершить их должны до 27 марта 2027 года, то есть фактически в конце отопительного сезона.
Таким образом, хотя Киев уже имеет определенный запас резервных мощностей, часть нового оборудования может быть недоступна в течение зимы 2026-2027 годов.
При этом наличие генераторов не гарантирует неограниченную автономную работу. Для поддержания водоснабжения и канализации во время длительных блекаутов необходимы также достаточные запасы горючего, его регулярный подвоз и техническое обслуживание оборудования.
Может ли в Киеве полностью остановиться канализация
Полное прекращение работы канализации столицы эксперты называют маловероятным сценарием. Артем Шира объясняет это особенностями системы водоотведения, часть стоков движется по трубопроводам самотеком, а насосы нужны только на отдельных участках, где рельеф не позволяет обеспечить естественное движение.
По словам директора Института города Александра Сергиенко, в Киеве работает около трех десятков канализационных насосных станций. Эксперт отмечает, что у них есть резервное электропитание и запасы дизельного топлива. Это уменьшает возможность одновременной остановки всей системы.
Однако авария на отдельной насосной станции или повреждение коллектора все равно может привести к серьезным проблемам в конкретном районе. Особенно опасно, если жители продолжают активно пользоваться водопроводом, а отвод стоков уже нарушен. В таком случае сточные воды могут скапливаться в канализационных трубах и создавать подпор.
Кому больше всего угрожает подтопление канализационными стоками
Из-за неисправности системы водоотведения особый риск возникает для подвалов, цокольных помещений и квартир на нижних этажах.
Если уровень сточных вод поднимется в трубопроводе достаточно высоко, загрязненная вода может вернуться через унитазы, душевые ливни и другие сантехнические приборы. Однако это не означает, что каждая авария канализации непременно приведет к подтоплению первого этажа. Последствия зависят от места повреждения, строения внутридомовой сети, состояния труб и количества стоков, поступающих в систему.
Признаками возможного подпора могут быть булькания в канализационных трубах, необычное поднятие воды в сантехнике и появление стоков в сливных отверстиях. Если такие симптомы возникли, следует прекратить пользование водой и сообщить аварийную службу или управляющему дому.
Пытаться устранить масштабную канализационную аварию самостоятельно опасно из-за риска контакта с загрязненными стоками.
Что будет с Бортницкой станцией аэрации во время блекаута
Отдельное значение для Киева имеет Бортницкая станция аэрации – ключевой объект очистки сточных вод столицы и части населенных пунктов Киевской области. По информации, приведенной в материале «Телеграфа», станция включена в План устойчивости Киева. Для нее предусмотрены меры по резервированию электроснабжения и физической защиты.
Артем Шира предполагает, что из-за критических повреждений очистной инфраструктуры одним из худших сценариев может стать попадание недостаточно очищенных или неочищенных стоков в Днепр. При этом жители столицы могут не сразу ощутить последствия в своих квартирах, если транспортировка стоков по канализационной сети продолжится.
Однако такая ситуация будет представлять серьезную экологическую угрозу. Загрязнение реки может повлиять на состояние водных экосистем и качество воды ниже по течению.
Возможна ли эпидемия через три дня без канализации
Представители «Киевводоканала» ранее предупреждали, что продолжительная остановка водоотвода может привести к серьезным санитарно-эпидемиологическим последствиям. В публичных заявлениях упоминался даже трехдневный срок. Однако эксперты не рассматривают возникновение эпидемии через ровно 72 часа как неизбежное последствие какой-либо аварии.
Реальная опасность будет зависеть от масштабов повреждений, количества людей, оставшихся без водоотвода, и возможности обеспечить надлежащие санитарные условия.
Наибольший риск возникает при контакте со сточными водами, загрязнении источников питьевой воды и отсутствии возможности поддерживать личную гигиену.
Именно поэтому даже локальные аварии канализации нуждаются в быстром реагировании.
Как Киев будут снабжать питьевой водой во время длительных отключений
По объяснению заместителя генерального директора "Киевводоканала" Сергея Горкуценко, в случае обесточивания насосов вода может временно перестать поступать в дома. После восстановления электропитания подача будет постепенно восстанавливаться. Если же блекаут будет продолжительным, одним из резервных решений станет подвоз питьевой воды специальными автомобилями.
Конкретные адреса пунктов выдачи воды, графики ее подвоза и порядок получения нужно будет уточнять по официальным сообщениям городских властей и водоканала.
Сколько воды нужно запасти дома
Даже при отсутствии объявленных графиков ограничения водоснабжения жителям следует иметь небольшой аварийный запас.
Для питья и приготовления пищи можно ориентироваться примерно на 3 литра воды на человека в день. Детям, людям с определенными потребностями, а также при повышенной температуре воздуха, ее может понадобиться больше.
Примерный запас питьевой воды на 3 суток:
Для одного человека – 9 литров.
Для двух человек – 18 литров.
Для семьи из трех человек – 27 литров.
Для семьи из четырех человек – 36 литров.
Отдельно следует предусмотреть техническую воду для гигиены и бытовых нужд.
Запасы лучше хранить в чистых плотно закрытых емкостях. Питьевую и техническую воду нужно четко разделять во избежание случайного использования непригодной для потребления жидкости.
Останется ли Киев без воды и канализации зимой
По состоянию на 14 октября 2026 г. графики подачи воды в Киеве рассматриваются как возможное антикризисное мероприятие в случае длительных масштабных обесточений, а не как уже принятое решение.
Наличие резервного электропитания уменьшает возможность полного прекращения работы столичных коммунальных систем. Однако отдельные районы могут столкнуться с перебоями из-за повреждений насосных станций, подстанций или других элементов инфраструктуры.
Реалистичными рисками эксперты считают временное отсутствие воды, слабое давление в многоэтажках и локальные проблемы с канализацией. Полную одновременную остановку водоотвода по всей столице они оценивают как гораздо менее вероятную.