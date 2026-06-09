Остался сын из ДЦП: в Киеве прощаются с воспитательницей, погибшей в страшной аварии

Прощание с Лазаревой

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В Киеве прощаются с Ириной Лазаревой — воспитательницей детского сада, ставшей одной из жертв ДТП на Соломенке. У нее остался сын из ДЦП и старики.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Прощание с Ириной Лазаревой

Прощание с Ириной Лазаревой

Что известно о погибшей

В Киеве в результате трагического дорожно-транспортного происшествия погибла работница детского сада Ирина Лазарева. Авария произошла 5 июня 2026 на Чоколовском бульваре в районе Караваевых дач.

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В заведении, где работала женщина, сообщили, что ее смерть стала тяжелой потерей всего коллектива. Коллеги вспоминают Ирину как искренний, добрый и отзывчивый человек, которого уважали взрослые и искренне любили дети.

По словам журналистки Наталии Березий, чей ребенок посещал этот садик, Ирина ежедневно дарила малышам заботу, тепло и чувство безопасности. Она поддерживала родителей, присылала фото и видео детей и относилась к каждому питомцу с особой нежностью.

Журналистка напоминает, что Ирина была важной частью жизни многих семей: занимала детей как родных, помнила их даже после перехода в другие группы и пыталась сделать приятные мелочи.

У погибшей остался сын с особыми потребностями, которого она воспитывала самостоятельно, а также пожилые родители. Близкие призывают помнить Ирину не только как жертву трагедии, но и как человека, который каждый день отдавал детям свою любовь и заботу.

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Смертельное ДТП на Чоколовском бульваре — последние новости

В пятницу, 5 июня, в Киеве произошло жуткое ДТП, унесшее жизни 4 человек. Водитель, по предварительным данным, решил похвастаться перед пассажиркой и превысил скорость. Автомобиль потерял управление, из-за чего влетел в подземный переход. Пассажирка таксиста является главным свидетелем, пока находится в больнице.

Суд взял Павла Плешивцева под стражу на 60 суток без права на залог. По словам подозреваемого, он якобы потерял сознание перед столкновением. Примечательно, что адвокатом мужчины является Евгений Мельниченко — защитник виновницы резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

Известно, что жертвами ДТП являются: 12-летний мальчик, сын военного, 47-летняя женщина и двое полицейских (21 и 23 года).

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