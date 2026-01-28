Опасная погода накроет Киев: прогноз на 29 января

Киев. / © Associated Press

В четверг, 29 января, в Киеве погода будет контрастной. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории столицы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве будет облачно. Впрочем, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром — туман, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

«На дорогах гололедица. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — подчеркнули синоптики.

В Киеве в течение суток 29 января температура воздуха будет около 0°. В Киевской области ночью и днем столбики термометров покажут от 2 мороза до 3 тепла.

Как сообщалось, в Украине ожидается постепенное повышение температуры. По данным синоптиков, неустойчивую погоду в ближайшие дни будут формировать атмосферные фронты и теплый влажный воздух, двигающийся с юга. Впрочем, страну после потепления накроет коварный циклон.