Около 100 часов без света: какая ситуация в Вышгороде после атаки РФ

Отключение света

В Вышгороде Киевской области возобновлено электроснабжение. Город почти четыре дня был без света вследствие массированного удара РФ 27 декабря.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на руководителя киевской областной военной администрации Николая Калашника.

В то же время, он сообщил, что на левобережье Киевщины до сих пор действуют экстренные отключения, а восстановительные работы продолжаются в тех районах, где были самые сложные повреждения.

Как отмечается в заявлении главы ОВА, возобновлено также и теплоснабжение в пострадавших в результате обстрела общин Обуховского района.

По данным ДТЭК , энергетики возобновили питание для более 9 тысяч семей.

«Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок, днем и ночью», - сообщили в компании.

Все семьи снова со светом.

Каков прогноз об отключениях

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "КИЕВ24" отметил, что в Вышгороде будут жесткие графики отключений. Восстановление подстанции будет продолжаться месяцами.

«Большинство подстанций, особенно Киев, Черниговская область, Сумская область, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области, также Одесская, работают в аварийных схемах», — констатировал он.

Он добавляет, что в ближайшее время жителям Вышгорода не следует надеяться на смягчение графиков.

Напомним, в Киевской области в результате атаки 27 декабря без света находились более 320 тысяч потребителей.

Раньше мы рассказывали, как живет Вышгород в Киевской области после атаки РФ.

В городе было развернуто 11 палаток и дополнительно привлечено 14 генераторов, обеспечивающих работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.

Люди объединяются и поддерживают друг друга, чтобы легче пережить сложное испытание.

