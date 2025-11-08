- Дата публикации
Оккупанты всю ночь терроризировали Киевщину: что известно
В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. В регионе также есть разрушения.
Ночью россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом находились мирные населенные пункты и объекты энергетической системы.
О последствиях сообщили в Киевской ОВА.
«В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется», — говорится в сообщении.
В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.
Все оперативные службы — на местах, продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, россияне атаковали Украину из-за раздавшихся взрывов в ряде областей. В частности, мощные взрывы раздавались в Полтавской области.
По данным Горишнеплавнивского городского совета, враг атаковал несколько энергетических объектов на Полтавщине, из-за чего в городе Горишние Плавни Кременчугского района исчезло электроснабжение.
«Город переходит в режим чрезвычайной ситуации», — отметили в городском совете, добавив впоследствии, что быстрого возобновления поставок энергии пока не ожидается.