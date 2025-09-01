ТСН в социальных сетях

Киев
493
2 мин

Оказался в метро Киева за 30 секунд: экстремал летел на велосипеде по эскалатору (видео)

Опасный трюк: в Киеве мужчина на велосипеде летел по эскалатору в метро, рисковал жизнью пассажиров, чтобы снять видео, и теперь должен понести наказание.

Александр Марущак
В Киеве парень спустился на велосипеде на станцию метро "Арсенальная"

В Киеве парень спустился на велосипеде на станцию метро «Арсенальная» / © Киевский метрополитен

В Киеве экстремал на велосипеде съехал по двум эскалаторам на перрон станции метро «Арсенальная». В Сети распространяется видео очень опасной поездки. Отмечается, что путь, который люди проделывают за шесть минут, экстремал пролетел за 30 секунд.

Опасный трюк и реакция метро

Инцидент произошел утром 31 августа. Мужчина принес велосипед на станцию в чехле, распаковал его, когда дежурная отвлеклась на другого пассажира, и начал свою опасную поездку. На видео слышно, что к дежурной уже вызывают работника полиции.

На кадрах видно, что экстремал стремительно летит по ступенькам первого эскалатора и громко кричит. Во время проезда по второму эскалатору он лишь чудом избежал столкновения с пассажиркой, которая, ничего не подозревая, стояла на эскалаторе перед выходом на перрон.

В Киевском метрополитене заявили, что шокированы таким поведением.

«Экстремал грубо нарушил правила пользования метрополитеном. Он рисковал не только собственной жизнью, но и жизнью других пассажиров. Падение с такой высоты может привести к очень тяжелым последствиям и травмам людей, находящихся на эскалаторе», — рассказали ТСН.ua в подземке.

Там подчеркнули, что подобные поступки могут привести к очень тяжелым последствиям. В качестве примера вспомнили случай на станции «Хрещатик», когда молодой человек, решивший съехать по балюстраде, «как с горки», упал и получил многочисленные травмы лица: перелом носа, челюсти и сотрясение мозга.

«Мы осуждаем такое поведение и призываем людей ни в коем случае не повторять подобные поступки. Метро является объектом повышенной опасности, и именно на эскалаторах чаще всего травмируются пассажиры», — добавили в метрополитене.

Что говорят в полиции метрополитена

В полиции Киевского метрополитена рассказывают, что личность экстремала установлена, но мужчину еще не задержали.

«Событие случилось вчера утром. Мы уже установили личность экстремала и наряды полиции получили ориентировку по его задержанию. Это молодой человек 2003 года», — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

Открыто уголовное производство по статье 173 — мелкое хулиганство. Экстремалу грозит штраф или общественные работы.

