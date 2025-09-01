- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 2 мин
Оказался в метро Киева за 30 секунд: экстремал летел на велосипеде по эскалатору (видео)
Опасный трюк: в Киеве мужчина на велосипеде летел по эскалатору в метро, рисковал жизнью пассажиров, чтобы снять видео, и теперь должен понести наказание.
В Киеве экстремал на велосипеде съехал по двум эскалаторам на перрон станции метро «Арсенальная». В Сети распространяется видео очень опасной поездки. Отмечается, что путь, который люди проделывают за шесть минут, экстремал пролетел за 30 секунд.
Опасный трюк и реакция метро
Инцидент произошел утром 31 августа. Мужчина принес велосипед на станцию в чехле, распаковал его, когда дежурная отвлеклась на другого пассажира, и начал свою опасную поездку. На видео слышно, что к дежурной уже вызывают работника полиции.
На кадрах видно, что экстремал стремительно летит по ступенькам первого эскалатора и громко кричит. Во время проезда по второму эскалатору он лишь чудом избежал столкновения с пассажиркой, которая, ничего не подозревая, стояла на эскалаторе перед выходом на перрон.
В Киевском метрополитене заявили, что шокированы таким поведением.
«Экстремал грубо нарушил правила пользования метрополитеном. Он рисковал не только собственной жизнью, но и жизнью других пассажиров. Падение с такой высоты может привести к очень тяжелым последствиям и травмам людей, находящихся на эскалаторе», — рассказали ТСН.ua в подземке.
Там подчеркнули, что подобные поступки могут привести к очень тяжелым последствиям. В качестве примера вспомнили случай на станции «Хрещатик», когда молодой человек, решивший съехать по балюстраде, «как с горки», упал и получил многочисленные травмы лица: перелом носа, челюсти и сотрясение мозга.
«Мы осуждаем такое поведение и призываем людей ни в коем случае не повторять подобные поступки. Метро является объектом повышенной опасности, и именно на эскалаторах чаще всего травмируются пассажиры», — добавили в метрополитене.
Что говорят в полиции метрополитена
В полиции Киевского метрополитена рассказывают, что личность экстремала установлена, но мужчину еще не задержали.
«Событие случилось вчера утром. Мы уже установили личность экстремала и наряды полиции получили ориентировку по его задержанию. Это молодой человек 2003 года», — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.
Открыто уголовное производство по статье 173 — мелкое хулиганство. Экстремалу грозит штраф или общественные работы.
Раньше мы писали, что женщина устроила салон красоты в вагоне метро.