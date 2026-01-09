Охранник в Киеве не впустил людей в укрытие во время обстрела

Полиция возобновила доступ к укрытию / © Полиция Киева

Реклама

Во время массированного обстрела Киева российской террористической армией в ночь на 9 января охранник подземного паркинга, который является объектом гражданской защиты, ограничил доступ к укрытию. В частности, 61-летний мужчина запрещал прятаться от обстрела там, где стояли припаркованные автомобили.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Охранник утверждал, что граждане во время тревоги должны оставаться только на площадке для заезда и разворота транспорта.

Реклама

Только когда на место происшествия прибыли сотрудники Днепровского управления полиции Киева, доступ ко всем помещениям защитного сооружения был восстановлен.

На охранника подземного паркинга составлен административный протокол по ст. 175-3 КУоАП — нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

В полиции отметили, что во время воздушной тревоги доступ граждан к укрытиям должен быть свободным и беспрепятственным, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей.

Напомним, в Киеве установили первое мобильное укрытие, изготовленное в соответствии с государственными стандартами и официально сертифицированное ГСЧС. Защитное сооружение разместили в Деснянском районе.