Охранник супермаркета забил до смерти собаку металлической палкой в Гостомеле: что известно

Дополнено новыми материалами

В супермаркете Гостомеля на Киевщине произошла жуткая трагедия — охранник забил собаку до смерти. Полиция расследует инцидент.

Собака, которую забили до смерти в «Форе» в Гостомеле

По словам очевидцев, мужчина забил животное до смерти металлической палкой. На место вызвали полицию.

В сети супермаркетов "Фора" уже отреагировали на инцидент: видео передали в полицию

В сети «Фора», в одном из супермаркетов которой убили животное, отреагировали на ситуацию, заявив, что разбираются в нем. Как утверждается, предварительно, собака попала в торговый зал из рампы и вела себя агрессивно, поэтому охранник «стал на защиту людей».

Добавляется, что причины гибели животного устанавливаются. Записи с камер видеонаблюдения уже передали в правоохранительные органы.

«Нам искренне досадно, что это завершилось гибелью животного – для нас неприемлема жестокость к животным», – завершили в сообщении.

Активисты требуют огласки

На ужасающий инцидент сразу отреагировали зоозащитники.

«Это не просто трагедия – это показатель жестокости, которую нельзя умалчивать. Беззащитное животное было убито, металлической палкой! Убит там, где она не могла себя защитить. Убит человеком, который должен обеспечивать порядок, а не нести смерть. Сегодня это собака. А завтра – кто?», – пишут в Instagram .

Люди требуют огласки, расследования и справедливого наказания для виновного.

«Жестокость к животным — это преступление, и оно не должно остаться безнаказанным. Не молчите. Распространяйтесь. Только вместе мы можем остановить это», — призывают украинцев.

Ранее на Львовщине 55-летняя женщина застрелила собаку односельчанки из пневматической винтовки после того, как животное забежало во двор. Инцидент произошел в Стрыйском районе, а от полученного ранения собака погибла. Женщине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы.