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Огромная воронка и изуродованные автомобили: спасатели показали последствия атаки РФ на Киев
В нескольких районах столицы из-за падения обломков БПЛА повреждены разные объекты.
Ночью 7 июля РФ атаковала Киев беспилотниками. На одной из локаций обломки сбитого дрона упали на открытую территорию, вызвав возгорание.
Об этом сообщает ГСЧС .
Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Также повреждены здания и транспортные средства.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - заверили в ведомстве.
Службы экстренного реагирования продолжают обследование территорий в светлое время суток. Спасибо нашим защитникам за работу!
Напомним, в ночь на 7 июля россияне атаковали Киев. Последствия атаки фиксируются в нескольких районах столицы. Ситуация в районах:
Деснянский — в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Потерпевших нет.
«Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля — пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили», — написал он.
Соломенский – обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.
Голосеевский — обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.
Кроме того, из-за попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.
Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.