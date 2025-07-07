Огромная воронка и изуродованные автомобили: спасатели показали последствия атаки РФ на Киев

Последствия атаки на Киев

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Ночью 7 июля РФ атаковала Киев беспилотниками. На одной из локаций обломки сбитого дрона упали на открытую территорию, вызвав возгорание.

Об этом сообщает ГСЧС .

Последствия атки на Киев 7 июля

Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Также повреждены здания и транспортные средства.

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Последствия атки на Киев 7 июля

"К счастью, обошлось без пострадавших", - заверили в ведомстве.

Последствия атки на Киев 7 июля

Службы экстренного реагирования продолжают обследование территорий в светлое время суток. Спасибо нашим защитникам за работу!

Напомним, в ночь на 7 июля россияне атаковали Киев. Последствия атаки фиксируются в нескольких районах столицы. Ситуация в районах:

Деснянский — в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Потерпевших нет.

«Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля — пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили», — написал он.

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Соломенский – обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.

Голосеевский — обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

Кроме того, из-за попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.

Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.