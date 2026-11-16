Ограбил витрину в ТРЦ, чтобы сделать подарок девушке: в Киеве задержали 21-летнего парня

Влюбленный вор / © Полиция Киева

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В Киеве полицейские задержали 21-летнего жителя Киевской области по подозрению в дерзком ограблении магазина в одном из торгово-развлекательных центров Шевченковского района.

Об этом сообщили в полиции Киева в Facebook.

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Инцидент произошел в ТРЦ на Берестейском проспекте. К правоохранителям обратился работник торговой точки и рассказал, что неизвестный покупатель попросил осмотреть два смартфона общей стоимостью более 100 000 гривен, после чего внезапно схватил их и скрылся.

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Оперативники проработали записи с камер видеонаблюдения и быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Киевщины, задержанный в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту жительства следователи нашли и изъяли оба похищенных гаджета.

На допросе задержанный объяснил поступок тем, что хотел сделать подарок своей девушке, а второй телефон оставить себе.

Украденные смартфоны / © Полиция Киева

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). За такой «подарок» молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина в маске среди ночи пробирался в квартиры девушек и угрожал убийством.

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