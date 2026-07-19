Одна из самых массированных баллистических атак на Киев: Зеленский эмоционально отреагировал на обстрел

Атака на Киев / © Управление ГСЧС Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев этой ночью пережил одну из самых массированных баллистических атак по Киеву. Оккупанты выпустили более 40 ракет разных типов, большинство из которых были по столице.

Об этом глава государства рассказал на официальной странице в Telegram-канале.

Какая ситуация сейчас в Киеве и области

По информации президента, в Киеве и области известно об одном погибшем человеке. Число пострадавших возросло до 16 человек. Они получили ранения разной степени. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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На трех локациях спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Привлечены около 600 спасателей.

Сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине за последнюю неделю

Всего же за эту неделю Россия выпустила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.

Были ранены люди в Одесской и Запорожье, разрушения — в Сумской, Черниговской.

Также на этой неделе под российскими атаками были и Виннитчина, Днепровщина, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская.

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Замедление по антибаллистике «дают Москве спланировать новые атаки»

По словам Зеленского, главный приоритет власти сейчас — это защита от баллистики. Они продолжают работу над антибаллистикой.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки антибаллистики. Эти пакеты сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой российской массированной атаки. И очень важно, чтобы вместе с работой над антибаллистикой продолжалось давление на Россию», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что замедление с новыми решениями «дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и как избежать новых санкционных ограничений».

Атака на Киев — последние данные

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. По данным спасателей, зафиксированы разрушения и пожары сразу, пострадали пять районов.

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Под ударом оказалась снова станция метро «Лукьяновская». В настоящее время она временно закрыта из-за повреждения взрывной волны наземного вестибюля.

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