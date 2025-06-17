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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Один из самых страшных ударов: Зеленский отреагировал на обстрел Киева

Президент Украины назвал ночной удар российской армии терроризмом, с которым следует бороться.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ночью 17 июня РФ мощная атаковала Киев.

Ночью 17 июня РФ мощная атаковала Киев. / © Associated Press

Этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по Киеву. Войска РФ атаковали Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Ночью россияне выпустили более 440 дронов и 32 ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, продолжаются спасательные работы после ударов российской армии по Одессе.

По словам Зеленского, в общей сложности известно о 75 раненых, а также 15 погибших из-за ночного обстрела Украины.

Президент назвал ночной удар РФ терроризмом, на который "наконец-то должны отреагировать" Европа и США.

"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ночью РФ совершила массированную атаку по Украине. В частности, враг попал по Киеву, Одессе и Запорожью.

Больше всего досталось Киеву. Воздушная тревога звучала почти девять часов. По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых страшных ударов по столице. В целом по Украине россияне выпустили более 440 дронов и 32 ракеты.

На Соломенке были атакованы две многоэтажки. В одной – разрушен подъезд. Под завалами ищут людей. Кроме того, на Позняках дрон влетел в жилой дом.

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