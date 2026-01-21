Один из самых популярных ТЦ Киева на левом берегу временно прекратил работу

Закрыто / © 7dniv.info

В Киевеодин из популярных торговых центров временно прекратил работу, это вызвало недовольство и беспокойство среди местных жителей.

Об этом сообщил КИЕВ24.

Сейчас заведение закрыто, на входе размещено объявление о приостановлении работы. В течение времени наблюдения к торговому центру подъезжали посетители, однако, увидев закрытую дверь, вынуждены были разворачиваться и ехать обратно.

По словам опрошенных, торговый центр был важным объектом инфраструктуры района, в частности как место для покупки продуктов и товаров первой необходимости. "Это ближайший магазин - и продуктовый, и для различных бытовых вещей. Его закрытие очень влияет на повседневную жизнь", - рассказал киевлянин.

Некоторые посетители узнали о закрытии случайно. "Я не знала, что здесь закрыто. Приехала забрать очки из оптики, но мне позвонили и сказали, что центр не работает из-за проблем с трубами", - сообщила женщина.

Жители также отмечают, что в условиях перебоев со светом торговый центр мог бы выполнять важную социальную функцию. "Когда нет электроэнергии, можно было бы прийти погреться, выпить горячего чая. Без этого сейчас очень некомфортно", - добавила собеседница.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за российских обстрелов, после которых применяются отключения света, бизнесы работают в сверхсложных условиях. Ситуацию усугубляют морозы.