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- Киев
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Один из самых больших ударов по Киеву 4 июля: количество погибших выросло
В больнице скончался 25-летний пострадавший во время массированного удара по Киеву минувшей ночью, 4 июля.
В Киеве возросло количество погибших после атаки минувшей ночью, 4 июля, когда РФ нанесла один из самых массированных ударов по столице.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля», — сообщил он.
По информации мэра, сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, находившийся в тяжелом состоянии.
Кличко напомнил, что тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу