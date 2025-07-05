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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Один из самых больших ударов по Киеву 4 июля: количество погибших выросло

В больнице скончался 25-летний пострадавший во время массированного удара по Киеву минувшей ночью, 4 июля.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © КМДА

В Киеве возросло количество погибших после атаки минувшей ночью, 4 июля, когда РФ нанесла один из самых массированных ударов по столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля», — сообщил он.

По информации мэра, сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, находившийся в тяжелом состоянии.

Кличко напомнил, что тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу

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