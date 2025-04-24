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- Киев
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Один человек погиб, 50 пострадали в результате вражеской атаки на Киев
Враг массированно атаковал столицу.
Один человек погиб, 50 пострадали в результате атаки России на Киев 24 апреля 2025 года.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе 6 детей. А 15 оказали помощь на месте.
Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.