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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Один человек погиб, 50 пострадали в результате вражеской атаки на Киев

Враг массированно атаковал столицу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев 24 апреля

Атака на Киев 24 апреля / © ТСН

Один человек погиб, 50 пострадали в результате атаки России на Киев 24 апреля 2025 года.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе 6 детей. А 15 оказали помощь на месте.

Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.

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