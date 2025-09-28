"Очень замечательный ребенок": что известно о 12-летней девочке, погибшей от удара РФ в Киеве

Разрушенная пятиэтажка в Киеве от удара 28 сентября / © МВС

В результате ночной атаки у россиян по Киеву 28 сентября погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — 12-летняя Александра.

Об этом сообщает hromadske.

Девочка погибла в поврежденной пятиэтажке в Соломенском районе.

По словам журналистов, в эту ночь ребенок был дома вдвоем с мамой, а папа приехал уже после атаки. Мама погибшей девочки находится в больнице. Она получила сложные повреждения. По словам соседей, ее состояние тяжелое.

Одноклассники погибшей девочки приносят под ее дом свечи, цветы и игрушки.

«Просто в их квартиру [прилетело]. Такой ребёнок у них веселый — он очень спортом, по-английски занимался. Такая активная. И в Канаде она была. Были за границей, приехали в школу. Очень замечательный ребенок. Это просто шок», — рассказала журналистам «Радио. Свобода» соседка Людмила.

В Киевской области пострадал 31 человек, из них — 3 ребенка, сообщили в ГСЧС. Больше всего — 19 в Петропаловской Борщаговке.

Напомним, что этой ночью Россия атаковала Киев и пригород столицы дронами и ракетами. Число жертв — четыре человека. Из-под завалов достали тело тело 12-летней девочки.