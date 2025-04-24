«Очень много людей умерло»: жительница Киева поделилась пережитым во время атаки

Киевлянка Татьяна, пережившая ночную атаку на столицу / © скриншот с видео

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Жительница Святошинского района Киева, ставшего эпицентром ночной российской атаки 24 апреля, поделилась пережитым. Татьяна со слезами на глазах сказала, что погибло много людей, которых она знала.

Об этом женщина рассказала телеканалу «Мы — Украина».

«Двери все вышибло. Все просто, что можно, сломалось. Ну квартира целая, окей, классно, но там просто троща, ничего нет. Если честно мне кажется, что я ударилась головой: такое немного головокружение и тошнота», — рассказала Татьяна.

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«Ждем, пока все соберутся, чтобы поехать к родне, привести себя немного в порядок», — добавила она.

Журналистка сказала женщине: «Главное, что вы живы». На это киевлянка ответила: «Да, но очень много людей умерло, которых знали. Грустно. И очень страшно».

Татьяна также рассказала о личной потере: погибла семья друзей ее брата. Тела отца и маленькой девочки уже нашли, а их маму и еще одного ребенка до сих пор ищут — они могут быть под завалами.

Дата публикации 10:04, 24.04.25 Количество просмотров 2 Жительница Киева поделилась пережитым во время атаки

Напомним, российская армия в ночь на 24 апреля ударила по Киеву ракетами и беспилотниками. Зафиксированы многочисленные разрушения. По последним данным, погибли 9 человек, еще 70 пострадали.