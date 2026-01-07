Учеба по стандартам СССР в Киеве: прокуратура отреагировала на подпольную школу в монастыре

Подпольная школа на территории монастыря в Киеве / © Офис Генерального прокурора

Офис генерального прокурора Украины отреагировал на информацию о том, что в Голосеевском районе Киева обнаружили подпольное учебное заведение на территории монастыря УПЦ МП, где детей воспитывают на советской идеологии. Начато досудебное расследование.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по статье об изготовлении, распространении, публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима, публичном исполнении гимна СССР.

Основанием для этого стали факты из журналистского расследования о работе на территории одного из монастырей Голосеевского района подпольного учебного заведения. По данным медиа, в этой школе детей учат по советским учебникам и привлекают к исполнению советских песен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования этой школы, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности заведения на территории монастыря.

Продолжается досудебное расследование. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

Что известно о подпольной школе в монастыре УПЦ МП

В Киеве в Голосеевском монастыре УПЦ МП журналисты «Слідства.Інфо» разоблачили подпольную школу, где более 60 детей учат по советским учебникам и продвигают идеи «русского мира». В заведении изучают русский язык под видом «славянского», поют советские песни и смотрят пропагандистские фильмы РФ, а директор Анна Болгова открыто признает симпатии к стране-агрессору. Школа работает нелегально под видом «семейного клуба»: дети фиктивно числятся в официальных лицеях, например Хотяновском, где им просто выставляют оценки. Несмотря на ежемесячные взносы родителей в 3000 грн, эксперты предполагают наличие значительного внешнего финансирования.

СБУ сообщила журналистам, что начала уголовное производство относительно деятельности нелегальной школы на территории монастыря «Голосеевская пустынь» УПЦ МП, а Государственная служба качества образования готовит собственную проверку фактов, обнародованных журналистами. Министр образования Оксен Лисовый назвал существование ячейки «русского мира» в столице прямой угрозой нацбезопасности и поручил принципиально проверить заведения, где дети числятся фиктивно. Организаторов и педагогов ждут жесткие решения, а все материалы будут переданы правоохранителям для оценки возможной подрывной деятельности.