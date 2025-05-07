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- Киев
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Обстрел Киева: двое погибших, количество травмированных растет (фото, обновлено)
В столице есть погибшие в результате атаки беспилотников, среди пострадавших - дети.
Обстрелы Киева: в результате вражеской атаки РФ два человека погибли, 8 пострадали, из них 4 - дети.
Об этом информирует ГСЧС Украины и мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.
Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.
Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.
Соломенский район: обломки БпЛА упали на открытую территорию.
Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.
Шевченковский район: падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.
Позже Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве возросло.
"До 8 возросло количество пострадавших в столице. Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали трех детей. Таким образом, сейчас госпитализировали четырех пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте. Погибли в результате вражеской атаки двое жителей столицы", - написал он.
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется.
Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.