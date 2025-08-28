ТСН в социальных сетях

Киев
963
1 мин

Обстрел обстрелом, а красота — по расписанию: киевляне в очередной раз вдохновили Сеть своей несокрушимостью

В Сети показали, как киевский салон красоты после обстрела РФ продолжает обслуживать клиентов. Каждый раз киевляне доказывают: после самой страшной ночи они выбирают жизнь и не готовы отказывать себе в привычных ритуалах.

Катерина Сердюк
Салон красоты, работающий после обстрела Киева

Салон красоты, работающий после обстрела Киева / © Суспільне

Жители Киева продолжают приходить в себя от ночных обстрелов. При этом появилось видео, на котором салон красоты продолжает принимать клиентов, несмотря на выбитые окна и стекло вокруг.

Кадры обнародовали в Сети.

«Прилет ракеты — также украинские барберы. Потому что красота — это мощная сила», — отметил автор ролика.

Несокрушимые украинцы продолжают поражать

В четверг, 28 августа, армия РФ массированно атаковала Киев. Жители столицы продолжают приходить в себя от обстрела, в разных районах столицы продолжается ликвидация последствий.

Впрочем, в Сети появились кадры, на которых салон красоты продолжает обслуживать клиентов, несмотря на выбитые окна и стекло вокруг.

Как говорится, ночной обстрел — не повод отменять запланированный ритуал красоты. Это еще раз доказывает, что украинцы — несгибаемые, и это заложено на генетическом уровне.

Ранее девушка, в дом которой влетел «Шахед», показала запись с камеры наблюдения. На видео зафиксирован момент прилета.

Пострадавшая надеется, что жуткие кадры для кого-то станут поводом ходить в укрытие. Также она показала, как выглядит теперь ее квартира. Находясь в ужасном стрессе, девушка пытается искать позитив и шутит, что среди разрушенной квартиры уцелели бутылки шампанского.

«Знаете, не смотря на вот это все… Шампанское, б***ь, уцелело!», — эмоционально выразилась пострадавшая.

963
