ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Обстрел медицинского учреждения в Киеве: показали первые минуты после удара (видео)

Во время вражеского удара по больнице патрульные вместе с ГСЧС оперативно эвакуировали пациентов и персонал.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Обстрел Киева 5 декабря

Обстрел Киева 5 декабря / © Национальная полиция Киева

В Оболонском районе Киева во время обстрела медицинского учреждения погиб один человек, еще несколько пострадавших были эвакуированы патрульными и спасателями.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram.

По словам Билошицкого, патрульные совместно с другими подразделениями Национальной полиции одними из первых прибыли на место происшествия. «Мы вместе с подразделениями ГСЧС эвакуировали людей из поврежденного здания, сопровождали пациентов и персонал в безопасные места, передавали пострадавших медикам и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», — отметил он.

© youtube.com/Патрульна поліція Києва

По его словам, к сожалению, один человек погиб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 января Киев подвергся атаке, Россия применила баллистические ракеты и «Шахеды», попав в частную клинику на Оболони. В результате удара погиб один пациент, несколько человек получили ранения.

Полиция и Офис генпрокурора Украины опубликовали фото последствий российской атаки по частной медицинской клинике.

Дата публикации
Количество просмотров
251
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie