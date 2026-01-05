Обстрел медицинского учреждения в Киеве: показали первые минуты после удара (видео)

Обстрел Киева 5 декабря / © Национальная полиция Киева

В Оболонском районе Киева во время обстрела медицинского учреждения погиб один человек, еще несколько пострадавших были эвакуированы патрульными и спасателями.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram.

По словам Билошицкого, патрульные совместно с другими подразделениями Национальной полиции одними из первых прибыли на место происшествия. «Мы вместе с подразделениями ГСЧС эвакуировали людей из поврежденного здания, сопровождали пациентов и персонал в безопасные места, передавали пострадавших медикам и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», — отметил он.

По его словам, к сожалению, один человек погиб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 января Киев подвергся атаке, Россия применила баллистические ракеты и «Шахеды», попав в частную клинику на Оболони. В результате удара погиб один пациент, несколько человек получили ранения.

Полиция и Офис генпрокурора Украины опубликовали фото последствий российской атаки по частной медицинской клинике.