Обстрел медицинского учреждения в Киеве: показали первые минуты после удара (видео)
Во время вражеского удара по больнице патрульные вместе с ГСЧС оперативно эвакуировали пациентов и персонал.
В Оболонском районе Киева во время обстрела медицинского учреждения погиб один человек, еще несколько пострадавших были эвакуированы патрульными и спасателями.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram.
По словам Билошицкого, патрульные совместно с другими подразделениями Национальной полиции одними из первых прибыли на место происшествия. «Мы вместе с подразделениями ГСЧС эвакуировали людей из поврежденного здания, сопровождали пациентов и персонал в безопасные места, передавали пострадавших медикам и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», — отметил он.
По его словам, к сожалению, один человек погиб.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 января Киев подвергся атаке, Россия применила баллистические ракеты и «Шахеды», попав в частную клинику на Оболони. В результате удара погиб один пациент, несколько человек получили ранения.
Полиция и Офис генпрокурора Украины опубликовали фото последствий российской атаки по частной медицинской клинике.