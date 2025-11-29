ТСН в социальных сетях

Обстрел Киевщины: полностью обесточен один из городов

Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Фастов без света

Фастов без света / © Associated Press

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Пока здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание.

Об этом сообщили в ОВА.

«Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов и ракеты. В столице фиксируются перебои со светом.

По последним данным, в столице погиб один человек. Есть также пострадавшие.

