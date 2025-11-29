- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1143
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киевщины: полностью обесточен один из городов
Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.
В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Пока здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание.
Об этом сообщили в ОВА.
«Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов и ракеты. В столице фиксируются перебои со светом.
По последним данным, в столице погиб один человек. Есть также пострадавшие.