Обстрел Киевщины: полностью обесточен один из городов

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Пока здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание.

Об этом сообщили в ОВА.

«Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов и ракеты. В столице фиксируются перебои со светом.

По последним данным, в столице погиб один человек. Есть также пострадавшие.