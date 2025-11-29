- Дата публикации
Киев
- 2033
- 1 мин
Обстрел Киева: три района столицы в огне
В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары из-за вражеских обстрелов. На месте работают соответствующие службы.
В Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов и ракеты. В столице фиксируются перебои со светом.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах — пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В некоторых районах города перебои со светом», — отметил он.
Кроме того, в Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место.
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Киев. По последним данным, погиб человек, еще 10 пострадавших.
Также в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Киевщины.