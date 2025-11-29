ТСН в социальных сетях

Киев
2033
1 мин

Обстрел Киева: три района столицы в огне

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары из-за вражеских обстрелов. На месте работают соответствующие службы.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атак / © Associated Press

В Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов и ракеты. В столице фиксируются перебои со светом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах — пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В некоторых районах города перебои со светом», — отметил он.

Кроме того, в Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Киев. По последним данным, погиб человек, еще 10 пострадавших.

Также в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Киевщины.

