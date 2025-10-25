ТСН в социальных сетях

Обстрел Киева: что происходит на месте атаки в Деснянском районе

Войска России 25 октября ударили по гражданскому объекту – шиномонтажу и СТО – в Киеве.

Атака на Киев

В субботу, 25 октября, РФ атаковала Киев дронами и ракетами. В Деснянском районе столицы спасатели продолжают тушить пламя.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Пожарные продолжают работу

Ночью 25 октября русские войска массированно атаковали Киев. В результате обстрела вспыхнули пожары.

Так, ГСЧС продолжает работать на месте прилета. В Деснянском районе столицы оккупанты ударили по гражданскому объекту, повредив шиномонтаж и СТО. Из-за обстрела возник пожар. Предварительно пострадавших на этой локации нет.

Ранее мы сообщали, что 25 октября РФ совершила баллистическую атаку по Киеву. Известно о последствиях в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы. Есть пострадавшие и жертвы.

«Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени», — отметил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Новость дополняется
