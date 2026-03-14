Обстрел Киева: приостановлено движение электротранспорта, какие маршруты
Причина — отключение напряжения на отдельных участках сети.
Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановило движение электротранспорт.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
В КГГА отметили, что причина остановки отключения напряжения на отдельных участках сети.
Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбидской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо №1.
Организованы временные автобусные маршруты:
№ 45ТР — ст. м. «Выставочный центр» — ст. м. «Васильковская»
№ 38ТР — ст. м. «Выдубичи» — Музей истории Украины во Второй мировой войне
№ 43К — Кибцентр — Лыбидская площадь
Задерживается движение троллейбусов №№ 22К, 27, 30, 42 и трамваев №№ 14, 15 на улицах Дегтяревской, Александра Довженко, Елены Телиги из-за отсутствия напряжения контактной сети.
Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.
По последним данным, в области четыре человека погибли, еще десять пострадали.