Обстрел Киева: приостановлено движение электротранспорта, какие маршруты

В Киеве приостановил работу электротранспорта

Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановило движение электротранспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В КГГА отметили, что причина остановки отключения напряжения на отдельных участках сети.

Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбидской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо №1.

Организованы временные автобусные маршруты:

№ 45ТР — ст. м. «Выставочный центр» — ст. м. «Васильковская»

№ 38ТР — ст. м. «Выдубичи» — Музей истории Украины во Второй мировой войне

№ 43К — Кибцентр — Лыбидская площадь

Задерживается движение троллейбусов №№ 22К, 27, 30, 42 и трамваев №№ 14, 15 на улицах Дегтяревской, Александра Довженко, Елены Телиги из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

По последним данным, в области четыре человека погибли, еще десять пострадали.