Киев
580
Обстрел Киева: появились кадры Института кардиологии, пострадавшего из-за атаки РФ

Из-за атаки РФ повреждение медицинского учреждения — Института кардиологии. В Сети показали кадры с места происшествия.

Катерина Сердюк
Институт кардиологии, Киев, 28 сентября

Институт кардиологии, Киев, 28 сентября

Появились кадры здания Института кардиологии, пострадавшего из-за атаки РФ. Пожар был потушен.

Об этом сообщает «Общественное».

Детали удара

Ночью 28 сентября армия РФ массированно ударила по Киеву. В результате атаки повреждено здание Института кардиологии. В Сети показали последствия.

Напомним, что 28 сентября Россия массированно ударила по Киеву. В частности, в Соломенском районе повреждения получило медучреждение.

Да, было возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Стало известно, что это Институт кардиологии. Там есть потерпевшие.

