- Категория
- Киев
Обстрел Киева: появились кадры Института кардиологии, пострадавшего из-за атаки РФ
Из-за атаки РФ повреждение медицинского учреждения — Института кардиологии. В Сети показали кадры с места происшествия.
Появились кадры здания Института кардиологии, пострадавшего из-за атаки РФ. Пожар был потушен.
Об этом сообщает «Общественное».
Детали удара
Ночью 28 сентября армия РФ массированно ударила по Киеву. В результате атаки повреждено здание Института кардиологии. В Сети показали последствия.
Напомним, что 28 сентября Россия массированно ударила по Киеву. В частности, в Соломенском районе повреждения получило медучреждение.
Да, было возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Стало известно, что это Институт кардиологии. Там есть потерпевшие.