Обстрел Киева: под удар попала известная шоколадная фабрика (фото)

Последствия вражеского удара

В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой.

В результате вражеских обстрелов пострадало производство Roshen. Кадры поврежденного здания фабрики распространил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.

Последствия атаки

На кадрах виден поврежденный фасад здания, выбиты окна и разрушена крыша. Также виднеется дым, поднимающийся над зданием.

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.

Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».

Сейчас в Киеве продолжается воздушная тревога.