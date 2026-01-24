- Дата публикации
- Киев
- 2396
- 1 мин
Обстрел Киева: под удар попала известная шоколадная фабрика (фото)
Во время ночного массированного комбинированного обстрела Киева одной из целей стала шоколадная фабрика в Голосеевском районе.
В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой.
В результате вражеских обстрелов пострадало производство Roshen. Кадры поврежденного здания фабрики распространил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.
На кадрах виден поврежденный фасад здания, выбиты окна и разрушена крыша. Также виднеется дым, поднимающийся над зданием.
Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.
Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».
Сейчас в Киеве продолжается воздушная тревога.