Обстрел Киева: количество пострадавших снова возросло

Обстрел Киева / © Associated Press

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Ночью 23 июня русские войска ударили по Киеву. В настоящее время известно о 33 раненых человека.

Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как отметил Ткаченко, киевлян продолжает обращаться за медицинской помощью после ночной атаки.

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"По состоянию на 14:30 фиксируем уже 33 потерпевших. Из них 25 - в Шевченковском районе", - сообщил чиновник.

Ночной обстрел Киева 23 июня: коротко

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг привлек как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Из-за российской агрессии снова есть жертвы, потерпевшие и разрушения.

В КМВА о последствиях атаки:

Шевченковский район — разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли шесть человек. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан;

Голосеевский район — повреждены два автомобиля и бизнес-центр;

Дарницкий район — поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно пострадавших;

Соломенском районе — разрушено здание бизнес-центра напротив спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ располагаются, в частности, бассейн, залы гимнастики, аэробики и т.д. Значительное количество выбитых окон;

Святошинский район - зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения. Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году. Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин» и разрушена остановка возле нее.

Известно о семи погибших, еще 33 человека пострадали. Цифры, к сожалению, не окончательны.

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