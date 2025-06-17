Обстрел Киева: количество погибших снова возросло (фото)

Удар по Соломенке в Киеве

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В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 17 июня в Киеве количество погибших увеличилось до 14 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 19.50 в Соломенском районе, бульвар Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировано тело 1 погибшего. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего по Киеву погибли 14 человек и 117 человек пострадали.

По имеющейся информации, под завалами до сих пор могут находиться люди, добавили в Офисе генпрокурора.

© Офис Генерального прокурора

Напомним, что этой ночью, 17 июня, россияне нанесли массированный удар по Киеву и Одессе.

В частности, в Соломенском районе Киева россияне попали в две многоэтажки. В одном доме был полностью разрушен подъезд — от последнего этажа до подвала. Под завалами могут находиться люди.

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Данные о количестве жертв сначала различались: мэр Киева Кличко сообщал о 10 погибших, а начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко еще утром писал о 14 погибших.

Глава МВД Игорь Клименко объяснил, почему так получилось.