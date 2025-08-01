Обстрел Киева: количество погибших снова возросло

Поисково-спасательные работы на месте атаки в Киеве

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве количество погибших в результате российской атаки в ночь на 31 июля возросло до 28.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28», — говорится в заявлении главы ГВА.

Реклама

Заметим, по данным от чрезвычайников, после атаки по столице в течение ночи и утром 1 августа спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых двухлетний ребенок. Пострадали 159 человек, из них — 16 детей.

Напомним, в ночь на 31 июля российская армия массированно атаковала Киев с использованием ракет «Искандер» и дронов «Шахед». Повреждения и разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, вражеская ракета разрушила целый подъезд с рядом квартир жилого дома. Людей пришлось искать под завалами.

1 августа в Киеве объявлено Днем траура.