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Обстрел Киева: количество погибших снова возросло
Количество погибших в результате российской атаки на Киев 31 июля снова возросло.
В Киеве количество погибших в результате российской атаки в ночь на 31 июля возросло до 28.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28», — говорится в заявлении главы ГВА.
Заметим, по данным от чрезвычайников, после атаки по столице в течение ночи и утром 1 августа спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых двухлетний ребенок. Пострадали 159 человек, из них — 16 детей.
Напомним, в ночь на 31 июля российская армия массированно атаковала Киев с использованием ракет «Искандер» и дронов «Шахед». Повреждения и разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, вражеская ракета разрушила целый подъезд с рядом квартир жилого дома. Людей пришлось искать под завалами.
1 августа в Киеве объявлено Днем траура.